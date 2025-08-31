НАВЕРХ
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC

Wink
Фото: © Sibnet.ru
Все чаще скаченные в Сети фильмы или сериалы сжаты с помощью 10-битного кодека HEVC. При этом нередко передовые видеофайлы отказываются воспроизводиться даже на современных телевизорах и ПК. Почему так происходит и в чем особенность этого кодека?

Видеокодек — технология, которую используют для кодирования и декодирования видеофайлов. При кодировании видео сжимается, размер файла уменьшается, при декодировании сжатое видео восстанавливается для воспроизведения.

Видеокодек HEVC (High Efficiency Video Coding) утвержден в качестве стандарта еще в 2013 году. Его разработали в ответ на растущие потребности в эффективном сжатии видео высокого разрешения. Официальное обозначение кодека — H.265.

В чем особенности HEVC

Основная задача HEVC заключалась в увеличении эффективности сжатия видеофайлов. По сравнению с классическим MPEG-2 новый стандарт позволял уменьшить битрейт видео примерно в четыре раза без заметного ухудшения качества.

По сравнению с кодеками-предшественниками, HEVC получил расширенные возможности: например, он поддерживает сверхвысокое разрешение 8K, HDR (High Dynamic Range), 10-битовую глубину цвета, улучшенную обработку движения.

Глубина цвета определяет количество битов, используемых для отображения цвета отдельного пикселя. В отличие от 8-битного цвета, который предлагает 16,78 миллиона возможных оттенков, 10-битный цвет обеспечивает 1,07 миллиарда оттенков.

В ходе просмотра 10-битная глубина цвета обеспечивает плавные градиенты и более реалистичное изображение. В сочетании с HDR это позволяет передавать более широкий динамический диапазон и богатую цветовую палитру.

Почему HEVC не воспроизводится

Декодирование HEVC требует значительных вычислительных ресурсов. Например, для обработки 10-битного видео в 4K необходимо аппаратное ускорение, которое появилось только в процессорах, выпущенных после 2016 года.

Например, на ПК просмотреть такой файл возможно только на процессорах Intel 7-го поколения и новее, при этом потребуется установка кодека. На телевизоре запустить просмотр HEVC получится только в том случае, если модель была выпущена после 2017 года.

При этом даже если телевизор поддерживает HEVC, он может не воспроизводить видео с определенными параметрами. Например, многие модели ТВ не поддерживают цветовую субдискретизацию или высокий уровень дискретизации видеопотока.

Как посмотреть файл HEVC

Для просмотра файла с кодировкой HEVC потребуется современный телевизор, выпущенный после 2017 года. Если модель ТВ более старая, можно подключить к ней медиаплеер, поддерживающий воспроизведение 10-битного видео.

На ПК можно использовать программные плееры. Один из самых доступных вариантов — VLC Media Player, он бесплатный, с открытым исходным кодом, при этом поддерживает формат H.265 «из коробки».

VLC Media Player
VLC Media Player
Фото: Guanzon / CC BY-SA 3.0

Еще один способ просмотра HEVC на компьютере с операционной системой Windows — установить пакет соответствующих кодеков, в этом случае 10-битное видео начнет проигрываться во всех плеерах. 

