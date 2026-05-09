Windows 11 получит секретный режим для ускорения ОС

Windows 11 получит скрытый механизм ускорения запуска приложений под названием Low Latency Profile. Его тестирование уже началось среди участников программы Windows Insider, однако для всех пользователей он пока недоступен.

Такой режим при «холодном» запуске важного приложения на короткое время резко повышает частоты процессора, чтобы сократить время старта программ. После этого Windows возвращается к обычному режиму энергопотребления.

Предварительные тесты показали, что с включенным Low Latency Profile повышается отзывчивость операционной системы. В частности, быстрее открываются системные разделы, «Проводник». Анимации становятся более плавными.

Режим работает независимо от архитектуры процессора — его поддерживают чипы Intel и AMD, а также ARM-платформы. При этом ее функционал еще могут изменить — разработчикам требуется найти баланс между повышением производительности и сохранением энергоэффективности.

Технология — одна из первых инициатив в рамках плана Microsoft по оптимизации Windows под кодовым названием K2. В рамках него компания одновременно работает над улучшением производительности, отзывчивости интерфейса и энергопотребления.

