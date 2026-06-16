Обновление «сломало» Windows 11

Установка планового обновления безопасности KB5094126 привела к массовым сбоям Windows 11, соответствующие жалобы пользователей появились на профильных ветках Reddit и форумах технической поддержки.

Наиболее распространенной ошибкой стал классический «синий экран смерти», следует из сообщений. Эксперты предположили, что он возникает из-за параллельного обновления сертификатов Secure Boot. Также ПК после обновления нередко зависает.

Значительное число пользователей жалуется на невозможность получить доступ к файлам OneDrive и Dropbox. Независимый аналитик обнаружил, что проблема возникает в ОС с отключенным контролем учетных записей (UAC).

Восстановление стандартных настроек UAC в операционной системе решает проблему доступа к облачным сервисам — даже при установленном обновлении KB5094126, отметил специалист.

Обновление иногда также приводит к тому, что система шифрования дисков BitLocker активирует режим восстановления, требуя от пользователя ввести ключ для разблокировки накопителя, однако такая ошибка наблюдается довольно редко.