Обнаружена загадочная особенность macOS

Эксперты компании Photon обнаружили в операционной системе macOS, поставляемой с компьютерами Apple, странную ошибку. После 49 дней непрерывной работы система перестает устанавливать новые TCP-соединения, что вызывает сбои в работе интернета.

Ошибку удалось зафиксировать в рамках круглосуточного мониторинга сервиса iMessage, который используется для передачи сообщений. Оказалось, что после 49 дней, 17 часов, 2 минут и 47 секунд непрерывной работы без перезагрузки интернет-сервисы «умирали».

Специалисты выяснили, что причина связана с переполнением 32-битного счетчика TCP-времени в ядре macOS, из-за чего постепенно исчерпываются виртуальные порты для новых подключений. В результате соединения прекращают свою работу.

Самая простая мера защиты от этой ошибки — плановая перезагрузка системы до достижения критического срока. Отмечается, что риску подвержены устройства под управлением macOS, которым требуется длительная непрерывная работа — например, в качестве сервера.

SIBNET.RU В TELEGRAM