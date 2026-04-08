Обнаружена загадочная особенность macOS

Photon
Фото: [[[Matiacuteas]]] / CC BY 2.0

Эксперты компании Photon обнаружили в операционной системе macOS, поставляемой с компьютерами Apple, странную ошибку. После 49 дней непрерывной работы система перестает устанавливать новые TCP-соединения, что вызывает сбои в работе интернета.

Ошибку удалось зафиксировать в рамках круглосуточного мониторинга сервиса iMessage, который используется для передачи сообщений. Оказалось, что после 49 дней, 17 часов, 2 минут и 47 секунд непрерывной работы без перезагрузки интернет-сервисы «умирали».

Специалисты выяснили, что причина связана с переполнением 32-битного счетчика TCP-времени в ядре macOS, из-за чего постепенно исчерпываются виртуальные порты для новых подключений. В результате соединения прекращают свою работу.

Самая простая мера защиты от этой ошибки — плановая перезагрузка системы до достижения критического срока. Отмечается, что риску подвержены устройства под управлением macOS, которым требуется длительная непрерывная работа — например, в качестве сервера.

Троттлинг процессора: почему компьютер тормозит
Windows 11 обновят для ускорения интерфейса
Intel представила новые процессоры
Windows 11 «заразилась» вечной перезагрузкой
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
3867
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5181
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
6114
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
9225
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
10045
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138014
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172042
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158188
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3687837
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185455
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

Uynachalnica

"Россия после появления отечественного мессенджера Max вошла в тройку цифровых сверхдержав вместе с США...

se 34

О боже почему же мне так смешно, шить стало реально веселее

Uynachalnica

Знатно! Сколько было заслано Набиулиной?