Троттлинг процессора: почему компьютер тормозит

Троттлинг — защита процессора от перегрева. Как только чип нагревается до критической температуры, система принудительно снижает производительность, чтобы он смог остыть. Компьютер при этом может тормозить. Разбираемся, как работает механизм.
Троттлинг — это встроенный в операционную систему механизм автоматического снижения тактовой частоты или напряжения процессора с целью защитить его от перегрева.
Почему процессор перегревается
Современный процессор состоит из миллиардов транзисторов — миниатюрных переключателей с электрическим управлением. На работающие транзисторы подается напряжение, при этом выделяемая энергия постоянно преобразуется в тепло.
На максимальных «оборотах» процессор работает, когда на компьютере запускается требовательное приложение — например, видеоигра. Чем выше частота работы и напряжение питания, тем больше тепла генерирует процессор.
Спустя некоторое время нагрев может стать критическим. В этот момент включается троттлинг — процесс автоматического снижения тактовой частоты или напряжения. Этот процесс можно сравнить с бегуном в пустыне — когда ему становится слишком жарко, он замедляется.
Кроме температурного, есть энергетический троттлинг — он активируется, когда компонент потребляет больше энергии, чем может обеспечить система питания, или больше, чем рассчитано по спецификации. Обычно он встречается в бюджетных ноутбуках.
Как проявляется троттлинг
Троттлинг срабатывает, когда температура процессора приближается к предельно допустимому значению. Для большинства процессоров это значение находится в диапазоне от 95 до 110 градусов Цельсия.Какая температура процессора считается нормой. В простое — около 30-40 градусов. При работе в нетребовательных приложениях — до 65 градусов. При запуске «тяжелых» программ — до 85 градусов.
Небольшой троттлинг может быть незаметен на глаз, особенно при работе с нетребовательными приложениями. Сильное снижение частоты процессора приводит к тому, что компьютер начинает заметно тормозить или подвисать.
Первый симптом возможного перегрева процессора — чрезмерный шум кулеров. Если система охлаждения длительное время работает на полную мощность, это указывает на высокую температуру вычислительного кристалла.
Основными признаками троттлинга также являются внезапное падение производительности в ресурсоемких задачах (например, монтаж видео, рендеринг), нестабильная частота кадров в играх.
Как минимизировать троттлинг
Наиболее очевидный шаг — улучшить систему охлаждения. Если механизм троттлинга регулярно включается, стоит заменить кулер на более производительный. Он сможет более эффективно отводить тепло от процессора.
В качестве профилактики необходимо регулярно чистить системный блок от пыли, так как она может забивать вентилятор, препятствуя нормальному охлаждению. Стоит проверить работу кулеров — передние вентиляторы должны вдувать воздух, задние или верхние — выдувать.
Также стоит проверить, хватает ли вокруг системного блока пространства для свободной циркуляции воздуха. Если он стоит вплотную к стене или в специальной нише, необходимо переместить ПК в более открытое место.
Еще один способ снизить температуру процессора — заменить термопасту, которая используется для улучшения теплообмена между процессором и системой охлаждения. Нанесение качественной термопасты в некоторых случаях охлаждает кристалл на 10-15 градусов.