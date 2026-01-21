Троттлинг процессора: почему компьютер тормозит

Троттлинг — защита процессора от перегрева. Как только чип нагревается до критической температуры, система принудительно снижает производительность, чтобы он смог остыть. Компьютер при этом может тормозить. Разбираемся, как работает механизм.

Процессор Intel Фото: © Sibnet.ru

Троттлинг — это встроенный в операционную систему механизм автоматического снижения тактовой частоты или напряжения процессора с целью защитить его от перегрева.

Почему процессор перегревается

Современный процессор состоит из миллиардов транзисторов — миниатюрных переключателей с электрическим управлением. На работающие транзисторы подается напряжение, при этом выделяемая энергия постоянно преобразуется в тепло.

На максимальных «оборотах» процессор работает, когда на компьютере запускается требовательное приложение — например, видеоигра. Чем выше частота работы и напряжение питания, тем больше тепла генерирует процессор.

Спустя некоторое время нагрев может стать критическим. В этот момент включается троттлинг — процесс автоматического снижения тактовой частоты или напряжения. Этот процесс можно сравнить с бегуном в пустыне — когда ему становится слишком жарко, он замедляется.

Кроме температурного, есть энергетический троттлинг — он активируется, когда компонент потребляет больше энергии, чем может обеспечить система питания, или больше, чем рассчитано по спецификации. Обычно он встречается в бюджетных ноутбуках.

Как проявляется троттлинг

Троттлинг срабатывает, когда температура процессора приближается к предельно допустимому значению. Для большинства процессоров это значение находится в диапазоне от 95 до 110 градусов Цельсия.

Какая температура процессора считается нормой. В простое — около 30-40 градусов. При работе в нетребовательных приложениях — до 65 градусов. При запуске «тяжелых» программ — до 85 градусов.

Небольшой троттлинг может быть незаметен на глаз, особенно при работе с нетребовательными приложениями. Сильное снижение частоты процессора приводит к тому, что компьютер начинает заметно тормозить или подвисать.

Первый симптом возможного перегрева процессора — чрезмерный шум кулеров. Если система охлаждения длительное время работает на полную мощность, это указывает на высокую температуру вычислительного кристалла.

Основными признаками троттлинга также являются внезапное падение производительности в ресурсоемких задачах (например, монтаж видео, рендеринг), нестабильная частота кадров в играх.

Как минимизировать троттлинг

Наиболее очевидный шаг — улучшить систему охлаждения. Если механизм троттлинга регулярно включается, стоит заменить кулер на более производительный. Он сможет более эффективно отводить тепло от процессора.

В качестве профилактики необходимо регулярно чистить системный блок от пыли, так как она может забивать вентилятор, препятствуя нормальному охлаждению. Стоит проверить работу кулеров — передние вентиляторы должны вдувать воздух, задние или верхние — выдувать.

Также стоит проверить, хватает ли вокруг системного блока пространства для свободной циркуляции воздуха. Если он стоит вплотную к стене или в специальной нише, необходимо переместить ПК в более открытое место.

Еще один способ снизить температуру процессора — заменить термопасту, которая используется для улучшения теплообмена между процессором и системой охлаждения. Нанесение качественной термопасты в некоторых случаях охлаждает кристалл на 10-15 градусов.