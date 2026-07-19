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Названы лучшие бюджетные телевизоры

Источник:
«Палач»
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Телевизор Xiaomi TV A 32 (2026)
Телевизор Xiaomi TV A 32 (2026)
Фото: © Xiaomi

Названы самые выгодные для покупки телевизоры со Smart TV стоимостью до 20 тысяч рублей по версии тематического портала «Палач». Список возглавил Xiaomi TV A 32 (2026).

Модель стоимостью около 15,7 тысяч рублей оснащена 32-дюймовым DLED-дисплеем с HD-разрешением, углом обзора 178 градусов и яркостью 250 нит, операционной системой Google TV с магазином приложений Google Play и стереодинамиками мощностью 16 Вт с поддержкой Dolby Audio.

Далее в рейтинге TCL 32V4C за 16,5 тысячи рублей. У телевизора 32-дюймовая QLED-панель с HD-разрешением, углом обзора 178 градусов и яркостью 300 нит. Заявлено отображение до миллиарда цветов. Модель работает на Google TV и оснащена стереодинамиками мощностью 16 Вт.

Подборку замыкает Tuvio 4K Ultra HD DLED Frameless 43 — его стоимость чуть выше, 19,9 тысячи рублей, однако по характеристикам он самый лучший в топ-3. Телевизор оснащен 43-дюймовым экраном с разрешением 4K, поддержкой HDR и яркостью 300 нит.

Устройство работает под управлением операционной системы YaOS со встроенным голосовым помощником «Алиса». Есть возможность установки Android-приложений через APK-файлы. Стереодинамиками мощностью 20 Вт поддерживают Dolby Digital Plus.

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