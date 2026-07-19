Китай запустил первую в мире боевую лигу роботов-гуманоидов, в которой для равенства в возможностях участвует только одна модель «стального бойца» — EngineAI T800.

В Шэньчжэне прошел турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), который организаторы называют первым в мире соревнованием по боям полноразмерных гуманоидных роботов в свободном стиле.

Все участники турнира используют одну модель: EngineAI T800 — никакого преимущества в «железе», сообщили организаторы.

Победа зависит исключительно от тактики и алгоритмов, которые разрабатывают команды. Управление — вручную или через собственный ИИ.

Дебютный поединок выдался зрелищным — у одного из бойцов отлетела голова, но он продолжил схватку, благодаря датчикам и вычислительным системам, расположенным в корпусе.

EngineAI T800 имеет рост 1,73 метра и способен выполнять апперкоты, удары с разворота, быстро подниматься после падений и удерживать равновесие даже после сильных столкновений.