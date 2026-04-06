Рекордная серия поражений на старте регулярного чемпионата и рекорд КХЛ по буллитам — хоккейная «Сибирь» провела непростой и яркий сезон 2026/2026. Команда смогла выйти в плей-офф, но не прошла лидера — «Металлург». Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов подвели итоги сезона и рассказали о будущем.

«Сезон очень интересный. Я бы сравнил с сериалом, где было все. Пять стадий: и гнев, и отрицание, и торг, и принятие, и рождение новых героев, и побитие рекордов», — оценил сезон Крутохвостов.

Люзенков назвал переломным моментом в сезоне победу над омском «Авангардом» по буллитам, тогда он понял, что «мы уже точно залезем в плей-офф». «Была выездная серия Магнитогорск — Казань — Нижний Новгород, где забивали в последние секунды, очень яркая, положительная и нужная в тот момент, когда мы привезли очки, на которые никто не рассчитывал», — поделился впечатлениями он.

Рекорды Сибири в сезоне 2025/2026

13 поражений подряд

12 побед по буллитам — побит рекорд «Металлурга» (11 побед в сезоне 2008/09)

Самая крупная победа для команды в КХЛ — 10:1 в матче с «Сочи»

О Люзенкове

Крутохвостов: «Многие моменты по контракту Ярослава Люзенкова согласованы. Нюансы остались. Это сумма и срок. В ближайшее время обсудим. Вынесется на повестку попечительского совета. В середине апреля или в мае он состоится».

О Красоткине и Бердине

Крутохвостов: «Могу приоткрыть тайну: Красоткин в ближайшее время подпишет новый контракт. На 99,9% останется в клубе.

Михаила Бердина нужно оставлять. Наверное, он захочет большие деньги, вопрос — насколько. Думаю, мы договоримся. Понимание есть ценовой политики. Возможно, мы немного переплатим, чтобы сохранить этот тандем».

Люзенков: «Эмоциональный фон Михаила Бердина повлиял на Красоткина. Антон парень ответственный, иногда уходит в себя. Если сохранят этот тандем — я буду очень рад».

О смене состава

Крутохвостов: «У 19 человек заканчивается контракт. Есть над чем подумать».

«Я бы рассматривал контракты на 2, 3 года. Это говорит о правильном и более глубоком менеджменте, какую ты хочешь увидеть команду. Ты вкладываешь в игрока, развиваешь его, и он будет занимать позицию».

«Первым делом многие игроки спрашивают, кто будет главным тренером, хотят работать с Люзенковым. Косолапов не исключение, это настоящее открытие. Провел великолепный сезон. Все складывается в обоюдный пазл. Он уже был в ВХЛ, в отличие от Михалева и Овчинникова, для которых ВХЛ — новый опыт. Думаю, с ним не будет проблем».

Люзенков: «Я Антона Косолапова знаю давно. Как только шапка на голове будет, я ее тут же собью».

О легионерах

Крутохвостов: «Не секрет, что мы больше ждали от Андреоффа по очкам. По самоотдаче нет вопросов, но игрок с таким контрактом должен играть сильнее.

Бек смазал концовку. Той самоотдачей, той ролью он нам помог с выполнением задачи. Его состоянием он смазал к себе отношение. Неочевидная травма, никто не смог поставить диагноз. На морально-волевых Тейлор мог бы выходить. Моментов о расторжении контрактов с ними, на сегодняшний день, нет. Я просил, чтобы он занялся летом здоровьем, чтобы подготовился к следующему сезону».

Люзенков: «Помните присказку, как мальчик кричал «волки, волки». А когда волки побежали – никто не поверил. Все знают Бека, всегда у него в КХЛ были то там проблемы, то там. Но его прошлый сезон и этот — совершенно разный. Он почти все игры сыграл в этом сезоне. Но сейчас Бек не мог надеть конек. Не то чтобы слезы были, но он переживал. Я ему все-таки верю».

О бюджете команды

Крутохвостов: «Мы понимаем, какая ситуация в стране и регионе, так что увеличения бюджета "Сибири" точно ждать не стоит. За то, чтобы он не стал меньше, будем бороться. У нас, как известно, около половины бюджета – это областное финансирование. Будем отвоевывать эти деньги у законодательного собрания, доказывать, что мы не просто так тратим их».

О стиле игры в новом сезоне

Люзенков: «В этом сезоне пришлось подстраиваться нам, как сыграть, как очки добыть. Сначала шайбу контролировали, потом стали играть проще. Хотим, чтобы была более быстрая и атакующая команда, с хорошим владением шайбой, с быстрым переходом из обороны в атаку. Мне нравится, когда команда играет с шайбой. В последней игре с "Металлургом" мы забили один гол, но мне содержание понравилось, само стремление, давление – на это нужно наложить реализацию моментов, реализацию в большинстве».

О болельщиках

Крутохвостов: «Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые в непростой ситуации приходили и поддерживали нас. Не менее 10 тысяч стадион собирал, это дорогого стоит. Хоккей — это зрелище, которое должно приносить эмоции: порадоваться или расстроиться, это тоже эмоции. В этом сезоне у нас получилось захватить аудиторию».