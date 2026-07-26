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Команда с Овечкиным выиграла хоккейный «матч года»

Источник:
Sibnet.ru
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Команда с Овечкиным выиграла хоккейный «Матч года»
Фото: © match-goda.ru

Команда защитника «Юты» Михаила Сергачева выиграла выставочную «игру года» звезд НХЛ и КХЛ, прошедшую на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

В составе команды Сергачева выступал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Им противостояла команда форварда «Лос-Анджелес» Артемия Панарина.

Основное время завершилось со счетом 9:9. На счету Овечкина — одна заброшенная шайба. В серии буллитов команда Сергачева выиграла 1:0 благодаря точному броску форварду «Вашингтона» Алексея Протаса.

В составе победителей также отличились Кирилл Марченко (дубль), Матвей Гридин (дубль), Прохор Полтапов, Дмитрий Симашев, Егор Сурин и сам Сергачев.

В составе команды Панарина хет-трик сделал Матвей Мичков, еще по шайбе забросили Василий Подколзин, Павел Минтюков, Александр Никишин, Рушан Рафиков, Дмитрий Яшкин и сам Панарин.

«Матч года» с участием игроков НХЛ и КХЛ прошел в третий раз. Впервые команды были смешанными — организаторы отказались от привычного противостояния сборных НХЛ и КХЛ.

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карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

fominviatheslav20

Главное достижение Путина за четверть века...Богатые богатеют-бедные беднеют...Классика...

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??