Команда с Овечкиным выиграла хоккейный «матч года»

Команда защитника «Юты» Михаила Сергачева выиграла выставочную «игру года» звезд НХЛ и КХЛ, прошедшую на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

В составе команды Сергачева выступал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Им противостояла команда форварда «Лос-Анджелес» Артемия Панарина.

Основное время завершилось со счетом 9:9. На счету Овечкина — одна заброшенная шайба. В серии буллитов команда Сергачева выиграла 1:0 благодаря точному броску форварду «Вашингтона» Алексея Протаса.

В составе победителей также отличились Кирилл Марченко (дубль), Матвей Гридин (дубль), Прохор Полтапов, Дмитрий Симашев, Егор Сурин и сам Сергачев.

В составе команды Панарина хет-трик сделал Матвей Мичков, еще по шайбе забросили Василий Подколзин, Павел Минтюков, Александр Никишин, Рушан Рафиков, Дмитрий Яшкин и сам Панарин.

«Матч года» с участием игроков НХЛ и КХЛ прошел в третий раз. Впервые команды были смешанными — организаторы отказались от привычного противостояния сборных НХЛ и КХЛ.