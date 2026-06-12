Россиянина признали самым ценным игроком НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем приза самому ценному игроку сезона «Харт Трофи», сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Кучеров опередил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на десять очков. Третье место занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Для 32-летнего россиянина награда стала второй в карьере — первый раз он получил «Харт Трофи» в 2019 году.

«Спасибо за эту награду. Я очень благодарен своим товарищам по команде, тренерам, своей семье. Это много для меня значит», — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

В регулярном чемпионате текущего сезона Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 результативных передач) и занял второе место в гонке бомбардиров, уступив лишь Макдэвиду (138). В плей-офф на счету россиянина один гол и пять передач в семи играх.