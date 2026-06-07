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Российским спортсменам вернули флаг в 12 видах спорта

Источник:
РИА Новости
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Флаг России
Фото: © пресс-служба правительства России

Российских спортсменов допустили к выступлениям с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование», — сказал РИА Новости Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета.

Последним из соответствующих решений стал допуск отечественных фехтовальщиков от FIE во вторник. Спортсмены смогут полноправно участвовать в чемпионате мира в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.

Как подчеркивал в апреле президент Владимир Путин, российские спортсмены с успехом возвращаются на мировые состязания.

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