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Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА

Источник:
Sibnet.ru
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Бразильская супермодель, актриса и бизнес-леди Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА, сообщила организация.

«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете ее теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живет и дышит нашей игрой», — цитирует пресс-служба ФИФА президента организации Джанни Инфантино.

ФИФА позже представит, какими именно будут должностные обязанности супермодели.

Лима официально болеет за миланский «Интер». 41-летняя супермодель прославилась как ангел Victoria's Secret. Адриана была пять лет замужем за сербским игроком НБА Марко Яричем, у пары двое дочерей. В августе 2022 Лима родила сына от кинопродюсера Андре Леммерса.

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antibacila

Я вот чего не понимаю. КАК наш танк оказался в берлине, это же надо получить добро на транспортировку...

antibacila

Получается, что важный опорный пункт охраняли 4 человека?

pepelmetal

Они уже давно вторгнулись, в белом доме сейчас обитают!

MuCbE

Ааа, ну теперь понятно почему они помогают правительству Украины... Нашли родственную душу