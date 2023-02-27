Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА

Бразильская супермодель, актриса и бизнес-леди Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА, сообщила организация.

«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете ее теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живет и дышит нашей игрой», — цитирует пресс-служба ФИФА президента организации Джанни Инфантино.

ФИФА позже представит, какими именно будут должностные обязанности супермодели.

Лима официально болеет за миланский «Интер». 41-летняя супермодель прославилась как ангел Victoria's Secret. Адриана была пять лет замужем за сербским игроком НБА Марко Яричем, у пары двое дочерей. В августе 2022 Лима родила сына от кинопродюсера Андре Леммерса.