Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в телеграм-канале снимки с фотосессии в нижнем белье.

Медведева выложила две фотографии, на которых она позирует в черном комплекте. Снимки никак не подписаны.

Фигуристка весной снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim. Снимки были сделаны в бассейне, на них Медведева предстала топлес. Летом спортсменка в соцсетях уже показывала себя в черном нижнем белье.

«Я после этого (фотосессии Maxim) почувствовала, что хочу красивую фотосессию. Как-то раз снимали с другом, и я думаю: «А у меня белье с собой красивое есть! А давай!» Фотосессия в нижнем белье получилась такая красивая, нежная, необычная для меня и вообще не пошлая. Оказывается, женское тело может быть очень трогательным и красивым», — рассказывала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbes.