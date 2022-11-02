НАВЕРХ

Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
606 0

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в телеграм-канале снимки с фотосессии в нижнем белье.

Медведева выложила две фотографии, на которых она позирует в черном комплекте. Снимки никак не подписаны.

Фигуристка весной снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim. Снимки были сделаны в бассейне, на них Медведева предстала топлес. Летом спортсменка в соцсетях уже показывала себя в черном нижнем белье.

«Я после этого (фотосессии Maxim) почувствовала, что хочу красивую фотосессию. Как-то раз снимали с другом, и я думаю: «А у меня белье с собой красивое есть! А давай!» Фотосессия в нижнем белье получилась такая красивая, нежная, необычная для меня и вообще не пошлая. Оказывается, женское тело может быть очень трогательным и красивым», — рассказывала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbes.

Еще по теме
Тренер связал неудачи Трусовой в четверных с лишним весом
Медведева завуалированно высказалась о бросившем ее Милохине
Милохин бросил Медведеву и ушел с «Ледникового периода»
Валиева выиграла первый турнир после допинг‑скандала
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Девушка дня #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Российские силы продвинулись по всей линии фронта в ДНР
Нидерландский Veon объявил о продаже «Вымпелкома»
Ученые открыли новый способ измерения времени
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Поражение России на Украине обернется ядерной войной
55
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
39
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»
37
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
35
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе