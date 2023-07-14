Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото

Двенадцатая ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото в ярком купальнике с отдыха.

«100 тысяч подписчиков – это большое число! Я безумно счастлива и благодарна ежедневно ощущать вашу поддержку и любовь, вместе мы будем расти еще больше и становиться сильнее! Ваша Вероника», — подписала фото Кудерметова.

На снимке она наклонилась, чтобы показать грудь, а в руке держит стакан с охлаждающим лимонадом.

Фото: © соцсети Вероники Кудерметовой

Кудерметова неудачно выступила на текущем Уимблдоне. Она дошла до второго круга, где проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.