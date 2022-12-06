Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022

Модель Ивана Кнолль, болеющая за сборную Хорватии, — самая обсуждаемая фанатка чемпионата мира по футболу в Катаре. Ее откровенные наряды вызвали скандал в строгой мусульманской стране.

Кнолль посетила уже три стадиона: «Аль-Байт» (Эль-Хаур), «Халифа Интернейшнл» (Доха) и «Ахмед бин Али» (Аль-Райан). Жители Катара в соцсетях даже потребовали посадить ее в тюрьму за неподобающую одежду.

«Наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета. Вам это подтвердит любой житель Катара. Он фотографировал, чтобы сообщить об этом людям», — написал известный арабский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири в соцсетях.

Кнолль 30 лет. Она живет в Майами. Ивана зЗарабатывает не только как инфлюенсер, но и как предприниматель. Девушка запустила в производство купальники и мужские плавки в цветах хорватского флага, и её бизнес вполне успешен.