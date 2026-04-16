Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимации. По данным Федерации фигурного катания на коньках России, она уже выздоравливает после сильной простуды.

Тарасова попала в реанимацию, «критический момент уже миновал», и тренер в сознании, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Позже племянник заслуженного тренера СССР Алексей Тарасов сказал агентству, что она идет на поправку.

«Она чувствует себя нормально, поправляется после сильной простуды. Желаем ей скорейшего выздоровления», — цитирует РИА Новости ФФККР.

Тарасовой 79 лет. Она является мастером спорта СССР международного класса, в 1975 году ей было присвоено звание заслуженного тренера СССР. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин.

СМИ писали, что она испытывает проблемы с позвоночником и суставами (в последнее время Тарасова передвигается на коляске). Также сообщалось, что у выявили гипертоническую болезнь с поражением сердца и язву желудка.