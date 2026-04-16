Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимации. По данным Федерации фигурного катания на коньках России, она уже выздоравливает после сильной простуды.

Тарасова попала в реанимацию, «критический момент уже миновал», и тренер в сознании, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Позже племянник заслуженного тренера СССР Алексей Тарасов сказал агентству, что она идет на поправку.

«Она чувствует себя нормально, поправляется после сильной простуды. Желаем ей скорейшего выздоровления», — цитирует РИА Новости ФФККР.

Тарасовой 79 лет. Она является мастером спорта СССР международного класса, в 1975 году ей было присвоено звание заслуженного тренера СССР. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин.

СМИ писали, что она испытывает проблемы с позвоночником и суставами (в последнее время Тарасова передвигается на коляске). Также сообщалось, что у выявили гипертоническую болезнь с поражением сердца и язву желудка.

Еще по теме
Не допущенные на Игры-2026 российские спортсмены получат компенсацию
Фигурист Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира
Фигуристка Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира
Немецкая пара Хазе и Володин выиграла ЧМ по фигурному катанию
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Пилот дрона
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Картина дня
Скорая помощь
Двое детей погибли в результате удара дронов по Туапсе
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал единственный способ вернуть Иран к переговорам
СибНИА имени Чаплыгина
СибНИА предложил восстановить 700 самолетов
София Ильтеряковв
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
34
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
29
Эрдоган пригрозил Израилю войной
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 