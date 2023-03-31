Генштаб заверил в отсутствии планов проводить вторую мобилизацию

Вторая волна мобилизации не нужна, поскольку для выполнения боевых задач достаточно уже призванных людей и добровольцев, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«В планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сказал Цимлянский на брифинге.

Он отметил, что число граждан, которые хотят служить по контракту, «значительно увеличилось», поэтому Минобороны расширяет сеть пункта отбора контрактников и набирает больше инструкторов для работы с кандидатами.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что набрали 300 тысяч человек. Начало процессу положил указ президента, но документа такого же уровня о прекращении мобилизации подписано не было.