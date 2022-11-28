Мобилизованным стали отказывать в кредитных каникулах

Мобилизованные столкнулись с отказами банков в предоставлении кредитных каникул. Недоработки в законодательстве позволяют банкирам отказывать по формальным причинам, считают юристы.

Банки обязаны предоставлять кредитные каникулы мобилизованным. В случае если заемщик не может собрать весь комплект документов, кредитная организация может запросить подтверждение статуса мобилизованного в Федеральной налоговой службе, сказал «Коммерсанту» управляющий партнер ЮК «Позиция права» Егор Редин.

На форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как мобилизованным отказывают в каникулах. Один из пострадавших сказал, как пытался добиться каникул, но «банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». Другой отметил, что банк принял документы, но через три часа пришел отказ.

Еще один пострадавший пожаловался, что, несмотря на формальное одобрение кредитных каникул, в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, «горит просрочка и капают пени».

Банки признают трудности. Они ссылаются на «технические причины». При этом банкиры заверяют, что каникулы предоставляются всем, кто имеет на них право.

Юристы считают, что программа кредитных каникул недоработана, поэтому банки могут свободно отказывать клиентам. По словам адвоката Гюзель Жубановой, кредитные организации отказывают, «используя проблемы регулирования и затруднения заемщиков в предоставлении требуемых сведений из районов боевых действий».