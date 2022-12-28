Семьи мобилизованных получат квоту на заморозку спермы

Семьи мобилизованных получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке, сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.

«Министерство здравоохранения России определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022-2024 годы», — цитирует ТАСС Трунова.

Последующее бесплатное использование биоматериала, по словам юриста, будет регламентировано законом при наличии показаний в рамках ОМС.

«Союз адвокатов России» уже планирует обратиться за такой льготой для нескольких пар, где мужчин призвали на спецоперацию по мобилизации.