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Семьи мобилизованных получат квоту на заморозку спермы

Источник:
Sibnet.ru
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Семьи мобилизованных получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке, сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.

«Министерство здравоохранения России определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022-2024 годы», — цитирует ТАСС Трунова.

Последующее бесплатное использование биоматериала, по словам юриста, будет регламентировано законом при наличии показаний в рамках ОМС.

«Союз адвокатов России» уже планирует обратиться за такой льготой для нескольких пар, где мужчин призвали на спецоперацию по мобилизации.

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Жизнь #Здоровье #Армия
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