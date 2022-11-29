Адвокатам дали бронь от частичной мобилизации

Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов.

Союз адвокатов России ранее обратился к правительству с просьбой о предоставлении права на бронирование от частичной мобилизации представителей адвокатского сообщества.

«Я получил ответ на наш запрос из министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию», — сказал ТАСС Трунов.

По словам Трунова, в случаях мобилизации адвокатов социально незащищенные граждане остались бы без квалифицированной юридической помощи.