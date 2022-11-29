Адвокатам дали бронь от частичной мобилизации

Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов.
Союз адвокатов России ранее обратился к правительству с просьбой о предоставлении права на бронирование от частичной мобилизации представителей адвокатского сообщества.
«Я получил ответ на наш запрос из министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию», — сказал ТАСС Трунов.
По словам Трунова, в случаях мобилизации адвокатов социально незащищенные граждане остались бы без квалифицированной юридической помощи.
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c2h5oh76тебе далеко до старых стрелочников сибнета, вот они умели выворачивать, ты просто в стиле сам дурак отвечаешь,...
korvinsSПосле которой окрайна перестанет существовать)