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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Адвокатам дали бронь от частичной мобилизации

Источник:
ТАСС
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Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов.

Союз адвокатов России ранее обратился к правительству с просьбой о предоставлении права на бронирование от частичной мобилизации представителей адвокатского сообщества.

«Я получил ответ на наш запрос из министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию», — сказал ТАСС Трунов.

По словам Трунова, в случаях мобилизации адвокатов социально незащищенные граждане остались бы без квалифицированной юридической помощи.

Тема: Военная мобилизация
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c2h5oh76

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mosquito__2010

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korvinsS

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