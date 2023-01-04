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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутат заявил об отсутствии предпосылок ко второй волне мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Предпосылок к проведению второй волны мобилизации сейчас нет, сообщил депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев.

«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение», — цитирует Гурулева «Чита.ру».

Он добавил, что промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. По мнению Гурулева, в «ближайшие полгода это просто неэффективно делать».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявлял, что в России якобы готовятся новые мобилизационные процессы».

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвано 300 тысяч военнослужащих.

Официального указа о завершении частичной мобилизации не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что президент России консультировался с юристами, нужен ли он, и было принято решение, что такой необходимости нет.

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Оборона #Армия #Россия
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Топ комментариев

max5

Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит

nicollaich

Я забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...

Asd10

Ты свой бинокль не той стороной к глазынькам приложил, наблюдатель, млин...)))

ball-n-wall

На старости лет захотелось поднять бабла..