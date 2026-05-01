Девочку с желто-синим мячом на плакате не пустили на волейбол

Охрана не пускала девочку на матч волейбольного клуба «Локомотив» в Новосибирске, потому что на ее плакате был нарисован желто-синий мяч, сообщила ее мама. Клуб позже принес извинения.

Мама девочки Диана Лабунец опубликовала видео с инцидентом в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и распространилось в соцсетях. Ребенок принес на матч самодельный плакат, на котором были игроки и мяч желто-синего цвета (именно так выглядят мячи одного из производителей). Семью все-таки пропустили, после того как мяч закрасили черным маркером.

Мать иронично поблагодарила охрану за бдительность и добавила, что после закраски мяч стал похож на бомбу. В комментариях пользователи соцсетей стали иронизировать на эту тему: «А шведский мяч-то чем не угодил?», «Запретить пляжи у моря», «Это они еще герб Мурманска не видели».

ВК «Локомотив-Новосибирск» принес извинения болельщикам, заявив, что действия сотрудника были обусловлены «абсолютно буквальным толкованием предписанных мер».

«Вместе с тем клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП», — говорится в заявлении.