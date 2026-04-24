Тимати отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза

Певец и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что его не волнует попадание в санкционный список Евросоюза.

«В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне … (все равно)», — написал он в сторис в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Санкции в отношении певца были введены в рамках 20-го пакета из-за «распространения материалов Кремля» и поддержки военной операции на Украине.

Всего под ограничения попали 37 физлиц и 80 юрлиц.