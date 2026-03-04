Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» появился в Wink

Библиотеку видеосервиса Wink пополнил хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» — новый фильм культовой франшизы о загадочном городе, где туман скрывает не только улицы, но и самые темные страхи.

Главный герой, художник Джеймс, пытается забыть болезненное расставание и свою прежнюю жизнь. Но неожиданное письмо заставляет его вернуться в Сайлент Хилл — город, где реальность переплетается с кошмарами.

Бродя по лабиринтам города-призрака, мужчина сталкивается не только с чудовищами, но и собственными внутренними страхами, постепенно раскрывая пугающую правду о событиях, которые его сломали.

Снятый режиссером Кристофером Ганом (именно он снял первую экранизацию Silent Hill в 2006 году) фильм сюжетно не связан с предыдущими картинами и представляет собой самостоятельную историю.

Главные роли в фильме исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. В картине звучит каноничный саундтрек легендарного композитора всей серии Акиры Ямаоки, включая знаменитую Theme of Laura.