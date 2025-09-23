Стартовали съемки третьего сезона сериала «Фишер»

Съемки третьего сезона детективного сериала «Фишер» официально стартовали. Сюжет нового сезона основан на истории «знаменитого барнаульского маньяка», сообщил онлайн-кинотеатр Wink.

Новый сезон получил название «После Фишера. Инквизитор». Постановку доверили Ольге Френкель, ранее работавшей над сериалами «Классная Катя» и «Инсомния». Главные роли исполнят Юлия Снигирь и Полина Гухман, остальной каст пока держится в секрете.

«В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело девушки — дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. Все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге», — гласит официальный синопсис нового сезона.

За производство сериала отвечает кинокомпания «Кейстоун продакшн» при поддержке «НМГ Студии». Даты выхода нового сезона «Фишера» пока нет.

Летом 2025-го после выхода второго сезона «Фишер. Затмение» онлайн-кинотеатр Wink сообщил о продлении проекта еще на два сезона. На сайте онлайн-кинотеатра сериал имеет рейтинг 9.2.



