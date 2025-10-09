Wink запустил короткие вертикальные сериалы

Онлайн-кинотеатр Wink запустил вертикальные сериалы, созданные для быстрого просмотра, сообщил пресс-центр Ростелекома. Пока это мелодрамы о любви, богатстве и предательстве.

Вертикальные сериалы собраны в разделе «Сторис». Короткие эпизоды (продолжительностью 1–3 минуты) оптимизированы для просмотра на мобильных устройствах. В сериале может быть от 60 до 100 и более эпизодов. Каждая серия — это мини-драма с динамичным монтажом, большим количеством событий и внезапных сюжетных поворотов.

Все управление контентом в разделе «Сторис» — через свайп, чтобы быстро «перелистнуть» серию или перейти к другому проекту. При этом есть и классический выбор серий по кнопкам меню. При входе в раздел сразу открывается плеер и первая серия одного из коротких сериалов. Таким образом пользователь мгновенно переходит в просмотр и вовлекается в сюжет.

Сейчас представлены 44 сериала с броскими названиями: «Луна для оборотня», «Амнезия любви не помеха», «Беременна от отца моего бывшего», «Второй ребенок — второй шанс», «Мой тайный принц», «Замуж за босса мафии» и другие.

«В центре историй простые и понятные темы и сюжеты: любовь и предательство, измены и месть, богатство и честь. Эти вечные истории всегда интересны самой широкой аудитории, потому что могут иметь тысячи разных проявлений и разветвлений», — говорится в пресс-релизе.

«Если новый формат “зайдет” нашей аудитории, мы будем думать над созданием оригинальных сериалов, а также спин-оффами, приквелами и сиквелами сериалов линейки Wink Originals в вертикальных мини-вариантах», — генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru прокомментировал Антон Володькин.