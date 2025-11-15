НАВЕРХ
Криминальный сериал «Обнальщик» стартует на Wink

Источник:
Sibnet.ru
кадр из сериала
кадр из сериала "Обнальщик" (реж. Борис Акопов)
Фото: © Wink

Онлайн-кинотеатр Wink 15 ноября начинает показ сериала «Обнальщик» с Александром Яценко в главной роли.

События криминальной драмы разворачиваются в 2013 году в небольшом городке на Дальнем Востоке. В центре сюжета — отношения отца Михаила и его сына Леши – талантливого айтишника, вставшего на «скользкую дорожку» и связавшегося не с теми людьми. Чтобы выбраться из долгов, отец и сын начинают проворачивать сложные финансовые схемы, и их жизнь превращается в опасную игру с высокими ставками.

Режиссером проекта стал Борис Акопов, известный по фильму «Бык» и сериалу «На автомате». Главные роли исполнили Александр Яценко, Елена Николаева и Фёдор Кудряшов. Натурные съемки «Обнальщика» проходили во Владивостоке и Находке. Производством проекта занималась компания Star Media.

В день премьеры зрителям станут доступные сразу две серии. Затем эпизоды будут выходить по одному еженедельно. Первый сезон состоит из восьми серий. Возрастной ценз – 18+.

Культгид #Кинематограф #Wink
