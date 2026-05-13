Питер Джексон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Обладатель премии «Оскар» режиссер Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Награду создателю кинотрилогии «Властелин колец» вручил актер Элайджа Вуд, сыгравший в эпопее хоббита Фродо Бэггинса. Вуд рассказал, что его жизнь поделилась на до и после, когда он встретил Джексона.

«Я не думал, что когда-нибудь получу "Золотую пальмовую ветвь", потому что обычно я не снимаю фильмы на "Золотую пальмовую ветвь"», — пошутил режиссер.

Джексон рассказал, как Канны помогли спасти франшизу «Властелин колец» после шквала негативной прессы. Все три фильма снимались одновременно, но в то время Warner Bros. продавали и были высказывания, что же будет, если первая картина провалится в прокате. В 2021 первые 20 минут фильма, «Братство кольца» показали на Каннском фестивале 2001, и это изменило мнение критиков.

Джексон пополнил престижный список обладателей почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, в который входят Аньес Варда, Марко Беллоккьо, Джоди Фостер, Мерил Стрип, Роберт Де Ниро и Том Круз.