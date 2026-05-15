Актер из «Чернобыля» погиб в зоне военной операции

Актер Павел Чернявский, известный по роли в фильме Данилы Козловского «Чернобыль», погиб в зоне проведения специальной военной операции, следует из данных на портале «Кино-театр.ру».

Чернявский в декабре 2025 года заключил контракт с Министерством обороны. 3 марта 2026 года артист погиб на СВО. Церемония прощания и похороны прошли в Омске, отмечается в сообщении.

В фильмографии актера 39 проектов. Среди наиболее известных работ — «Чернобыль», «Опасная близость», «Клуб», «След», «Счастливы вместе», «Девушки с Макаровым‑2», «Дублер» и ряд других.

Павел Чернявский родился в 1986 году в Омске. С 15 лет он работал актером театра-студии «Пятый угол», затем выступал в молодежном центре «Химик» и играл в театре эстрадных миниатюр «Крыша».

В 2011 году артист окончил курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте, а спустя два года получил диплом факультета культуры и искусств Омского государственного университета по специальности «режиссер театрализованных представлений».

С 2010 по 2015 год Чернявский служил в екатеринбургском театре «Театрон», после чего переехал в Москву и стал актером Московского театра представлений. В период с 2020 по 2022 год он входил в труппу Театра имени Ермоловой.