Военная драма «Отец» вышла в прокат

Кадр из фильма «Отец»
Военная экшн-драма «Отец» о сибирском охотнике, который добровольцем уходит на фронт, чтобы найти сына, вышла в прокат в четверг, 7 мая.

1942 год. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.

«Отец» — дебют режиссер Павла Иванова, работавшего над сериалами «Тихая гавань» и «Вне конкуренции». В фильме сыграли Илья Шакунов («Любовь Советского Союза»), Владислав Тирон («Триггер»), Роман Васильев («Пророк»), Егор Абрамов («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие.

Фильм получил Приз зрительских симпатий на 48-м Московском международном кинофестивале в апреле 2026.

В прокате уже идут еще два военных фильма: «Литвяк» и «Семь верст до рассвета». 

