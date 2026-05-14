Россия лишится произведений Disney

Американская студия The Walt Disney Company свернет лицензионное присутствие в России к концу 2026 года. После этого легальные онлайн-кинотеатры и видеосервисы больше не смогут показывать фильмы, мультфильмы и сериалы Disney.

Студия не планирует заключать новые соглашения на дистрибуцию контента в стране, следует из отчетности российского юрлица компании — ООО «Уолт Дисней Компани СНГ», пишет «Коммерсантъ».

Disney прекратила деятельность в России еще в 2022 году — тогда компания остановила поставки новых проектов, заморозила лицензирование продукции и медиаконтента, а также приостановила работу связанных сервисов и брендов.

Однако часть фильмов и мультфильмов продолжала оставаться в библиотеках российских стримингов благодаря ранее подписанным контрактам. Срок соглашений истечет в конце текущего года.

После окончания действия лицензий онлайн-кинотеатры обязаны удалить соответствующий контент из библиотек. Любая трансляция без договора будет считаться нарушением авторских прав и может повлечь гражданскую, административную или даже уголовную ответственность.

