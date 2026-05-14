НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Россия лишится произведений Disney

Источник:
«Коммерсантъ»
313 0
мультфильм «Зверополис»
Фото: © кадр из мультфильма «Зверополис»

Американская студия The Walt Disney Company свернет лицензионное присутствие в России к концу 2026 года. После этого легальные онлайн-кинотеатры и видеосервисы больше не смогут показывать фильмы, мультфильмы и сериалы Disney.

Студия не планирует заключать новые соглашения на дистрибуцию контента в стране, следует из отчетности российского юрлица компании — ООО «Уолт Дисней Компани СНГ», пишет «Коммерсантъ».

Disney прекратила деятельность в России еще в 2022 году — тогда компания остановила поставки новых проектов, заморозила лицензирование продукции и медиаконтента, а также приостановила работу связанных сервисов и брендов.

Однако часть фильмов и мультфильмов продолжала оставаться в библиотеках российских стримингов благодаря ранее подписанным контрактам. Срок соглашений истечет в конце текущего года.

После окончания действия лицензий онлайн-кинотеатры обязаны удалить соответствующий контент из библиотек. Любая трансляция без договора будет считаться нарушением авторских прав и может повлечь гражданскую, административную или даже уголовную ответственность.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Питер Джексон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
Мэтта Дэймона и Бена Аффлека обвинили в клевете на полицейских
Военная драма «Отец» вышла в прокат
Актриса обвинила Кэмерона в краже внешности для персонажа «Аватара»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартовал первый туристический поезд в КНДР
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
Потерявшую сына на СВО мать поздравили с двойным праздником 9 Мая
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Самое обсуждаемое
40
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
27
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
26
Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения
24
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
20
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»