Мэтта Дэймона и Бена Аффлека обвинили в клевете на полицейских

Полицейские из Майами подали в суд на продюсерскую компанию Мэтта Дэймона и Бена Аффлека Artists Equity, снявшую фильм «Лакомый кусок», и обвинили их в клевете и умышленном причинении морального вреда.

Фильм The Rip («Лакомый кусок») вышел на стриминговой платформе Netflix в январе 2026 года. По сюжету офицеры полиции Майами-Дейд находят крупную сумму денег после убийства начальницы местной оперативной группы по борьбе с наркотиками. Это выявляет коррупцию в управлении. Дэймон и Аффлек исполнили роли лейтенанта Дейна Дюмарса и детектива Джей Ди Бирна.

«Лакомый кусок» вдохновлен реальной историей: в июне 2016 года офицеры округа Майами-Дейд Джейсон Смит и Джонатан Сантана изъяли более 21 миллиона долларов.

Сейчас Смит и Сантана считают, что персонажи Дэймона и Аффлека настолько тесно связаны с ними, что их изображение нанесло «существенный вред их личной и профессиональной репутации», приводит Entertainment Weekly иск.

Также в иске утверждается, что, кроме факта крупного изъятия, события, показанные в картине не происходили в реальности.

Полицейские требуют публичного опровержения, добавления заметного дисклеймера к фильму, компенсации ущерба, штрафных санкций и оплаты услуг адвокатов.