НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Мэтта Дэймона и Бена Аффлека обвинили в клевете на полицейских

Источник:
Sibnet.ru
291 1
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
Фото: © кадр из фильма «Лакомый кусок»

Полицейские из Майами подали в суд на продюсерскую компанию Мэтта Дэймона и Бена Аффлека Artists Equity, снявшую фильм «Лакомый кусок», и обвинили их в клевете и умышленном причинении морального вреда.

Фильм The Rip («Лакомый кусок») вышел на стриминговой платформе Netflix в январе 2026 года. По сюжету офицеры полиции Майами-Дейд находят крупную сумму денег после убийства начальницы местной оперативной группы по борьбе с наркотиками. Это выявляет коррупцию в управлении. Дэймон и Аффлек исполнили роли лейтенанта Дейна Дюмарса и детектива Джей Ди Бирна.

«Лакомый кусок» вдохновлен реальной историей: в июне 2016 года офицеры округа Майами-Дейд Джейсон Смит и Джонатан Сантана изъяли более 21 миллиона долларов.

Сейчас Смит и Сантана считают, что персонажи Дэймона и Аффлека настолько тесно связаны с ними, что их изображение нанесло «существенный вред их личной и профессиональной репутации», приводит Entertainment Weekly иск.

Также в иске утверждается, что, кроме факта крупного изъятия, события, показанные в картине не происходили в реальности.

Полицейские требуют публичного опровержения, добавления заметного дисклеймера к фильму, компенсации ущерба, штрафных санкций и оплаты услуг адвокатов.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Военная драма «Отец» вышла в прокат
Актриса обвинила Кэмерона в краже внешности для персонажа «Аватара»
Государство полностью оплатит создание мультфильмов в России
Фильм «Дьявол носит Prada 2» выходит в мировой прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Шоу-бизнес
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартовал первый туристический поезд в КНДР
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Telegram получил крупное обновление
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
Обсуждение (1)
Картина дня
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
Экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о нем и наркотиках
Президент Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и российский лидер Владимир Путин
Кремль оценил кандидатуру Штайнмайера для переговоров с ЕС
Президент России Владимир Путин и его учительница Вера Гуревич
Путин прокатил учительницу на Aurus
Королева Елизавета II инспектирует отряд женщин-военнослужащих ВМС
ВМС Британии перешьют женскую форму из-за «неуместных» пуговиц
Самое обсуждаемое
39
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
29
ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
24
Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева
23
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
23
Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения