Антиутопию «V – значит вендетта» превратят в сериал

Американская телесеть HBO приступила к разработке сериала «V – значит вендетта» по комиксу Алана Мура.

О новом многосерийном проекте известно немного. По данным источников издания Variety, сценарий к телеадаптации мрачного графического романа напишет Пит Джексон, работавший над мини-сериалом «Смерть Банни Манро».

В качестве исполнительных продюсеров выступят Питер Сафран («Заклятие», «Миротворец») и Джемс Ганн («Супермен», «Стражи Галактики»). Подробностей о том, кто войдет в актерский состав и кому будет поручен пост режиссера, пока нет.

Оригинальный комикс «V — значит вендетта» Алана Мура и Дэвида Ллойда начал выходить в 1982 году. Он рассказывал об анархисте Ви в маске Гая Фокса, который пытался свергнуть британское правительство. Действие разворачивалось в недалеком будущем, где к власти в Великобритании пришла фашистская партия «Норсефайр».

Эта история уже была экранизирована в 2006 году. Режиссер Джеймс МакТиг снял полнометражный фильм по сценарию сестер Вачовски с Хьюго Уивингом и Натали Портман в главных ролях. Фильм получил положительные отзывы критиков и собрал в прокате более 130 миллионов долларов при бюджете в 54 миллиона.