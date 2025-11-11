НАВЕРХ
Турбо и Кащей пополнили каст «Невероятных приключений Шурика»

Фото: © пресс-служба телеканала ТНТ

Слава Копейкин и Никита Кологривый присоединились к актерскому составу музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика». Турбо и Кащей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» сыграют Сыроежкина из «Приключений Электроника» и Женю Лукашина из «Иронии судьбы», сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

По сюжету, главный герой Шурик (Тимур Батрудинов) сидит на лавочке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — комсомолки и красавицы Нины (Марина Кравец).

Взяв за основу повествовательную схему оскароносного «Форреста Гампа», создатели «Невероятных приключений Шурика» покажут зрителям пародии на лучшие образцы советского и мирового кино. Так, Павел Воля сыграет Новосельцева из «Служебного романа», а Ирина Горбачева воплотит на экране образ любимой многими няни Мэри Поппинс.

Картина выйдет в кинотеатральный прокат с 11 декабря, а в преддверии Нового года 31 декабря «Невероятные приключения Шурика» покажут в эфире канала ТНТ.

