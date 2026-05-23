Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане

Фото: © NASA

Гигантскую теплую структуру обнаружили ученые в Тихом океане, соответствующие данные опубликованы на сайте NASA. Исследователи считают, что она вызвать сильнейший за всю историю наблюдений Эль-Ниньо, ответственный за периоды аномальной жары.

Такая структура называется волна Кельвина — это массивное возмущение океанических течений, которое переносит аномально теплую воду через экваториальную часть Тихого океана. Ее формирование обычно связано с резкими изменениями ветрового режима.

Западные ветра сгоняют теплые воды на восток, вытягивая их в длинную зону, которая постепенно меняет всю тепловую структуру экваториального океана. Именно такие процессы лежат в основе Эль-Ниньо — климатического явления, влияющего на погоду по всей планете.

Согласно расчетам исследователей, температура внутри этой структуры примерно на 7,5 градусов Цельсия выше нормы для соответствующих глубинных слоев. Для океанической системы это экстремальная аномалия.

Зафиксированная структура по ряду параметров сопоставима с событием 1997 года — одним из самых мощных Эль-Ниньо в современной истории. Тогда температура океана в экваториальной зоне поднялась более чем на два градуса выше многолетней нормы.

