Раскрыто происхождение праворукости человека

Ученые выяснили эволюционные причины того, что около 90% людей в мире чаще используют правую руку. Результаты изысканий опубликованы журналом PLOS Biology.

Исследователи изучили массу тела, размеры мозга, использование орудий, особенности передвижения, социальную организацию и уровень внутривидовой конкуренции у разных видов человекообразных обезьян.

После этого команда специалистов применила байесовское моделирование, учитывающее эволюционные связи между приматами. Ключевыми факторами праворукости стали размер мозга и соотношение длины рук и ног, указывающее на прямохождение.

Анализ показал, что ранние гоминины, включая ардипитеков и австралопитеков, демонстрировали лишь слабую склонность к использованию правой руки. Однако с развитием рода Homo она усилилась.

Более выраженное предпочтение правой руки наблюдалось у Homo ergaster, Homo erectus и неандертальцев. У современного человека сформировалось почти полное доминирование праворукости.

Ученые полагают, что прямохождение сначала освободило руки от участия в передвижении. Дальнейшее увеличение мозга закрепило правостороннюю ориентацию на уровне всей человеческой популяции.

