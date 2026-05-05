НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Названа причина резких погодных скачков в России

Источник:
ТАСС
94 0
Дождь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Резкие колебания погоды, которые в последние месяцы наблюдают в разных регионах России, вызваны долгосрочными климатическими изменениями, рассказал исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Некоторые пытаются связать погодные аномалии с пожарами и авариями, однако при всей серьезности последствий этих происшествий для экологии и здоровья людей их масштаб ничтожен на фоне климатического баланса нашей планеты, подчеркнул ученый в интервью ТАСС.

Ключевая причина нестабильной погоды — изменение климата в средних широтах: циклоны и антициклоны теперь быстрее сменяют друг друга. Также за последнее десятилетие заметно участились весенние и осенние ураганы.

Исследователь призвал не искать простых объяснений в отдельных событиях и учитывать масштаб процессов, которые определяют погодные явления на территории страны.

Еще по теме
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Ночное небо на Земле за последние годы стало заметно ярче
Curiosity нашел на Марсе «кирпичики жизни»
Фото лица предскажет риск смерти при раке
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Красная площадь появилась в «Мире танков»
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о «режиме тишины» с 6 мая
Армия России
Россия объявила перемирие в честь Дня Победы
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян
Встреча Зеленского и Пашиняна рассмешила Медведева
Берингов пролив
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
24
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
11
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
10
Путин анонсировал строительство моста на Сахалин