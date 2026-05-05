Названа причина резких погодных скачков в России

Резкие колебания погоды, которые в последние месяцы наблюдают в разных регионах России, вызваны долгосрочными климатическими изменениями, рассказал исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Некоторые пытаются связать погодные аномалии с пожарами и авариями, однако при всей серьезности последствий этих происшествий для экологии и здоровья людей их масштаб ничтожен на фоне климатического баланса нашей планеты, подчеркнул ученый в интервью ТАСС.

Ключевая причина нестабильной погоды — изменение климата в средних широтах: циклоны и антициклоны теперь быстрее сменяют друг друга. Также за последнее десятилетие заметно участились весенние и осенние ураганы.

Исследователь призвал не искать простых объяснений в отдельных событиях и учитывать масштаб процессов, которые определяют погодные явления на территории страны.