Фото лица предскажет риск смерти при раке

Nature Communications
Фото: jeanbaptisteparis / CC BY-SA 2.0

Международная группа исследователей установила связь между темпом старения лица и риском смерти у людей с онкологическими заболеваниями. Результаты изысканий опубликованы Nature Communications.

Оценке проводится алгоритмом FaceAge, который анализирует биологический возраст по фотографиям. В рамках эксперимента ученые использовали данные 2276 пациентов — их фотографировали с разным интервалом.

Оказалось, что чем быстрее менялась внешность, тем хуже прогноз выживаемости. Самую выраженную связь зафиксировали у пациентов, чьи снимки сделали с разницей от двух до четырех лет.

В этой группе у людей с ускоренным старением лица относительный риск смерти оказался выше на 65%. Медианная выживаемость составила 15,2 месяца против 36,6 месяца у пациентов с более медленными изменениями внешности.

Исследователи отмечают, что процессы старения и развития опухоли связаны общими механизмами — клеточным стрессом, воспалением и накоплением повреждений ДНК. Именно поэтому их можно проанализировать по обычной фотографии.

Еще по теме
Городские птицы боятся женщин сильнее мужчин
Форма черепа человека изменилась за 100 лет
Раскрыта загадка «золотого шара» из глубин океана. ФОТО
Хлеб с двухлетним сроком хранения разработали в России
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире
Картина дня
Президент США Дональд Трамп
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
авианосец USS Abraham Lincoln
Трамп пригрозил захватить Кубу одним авианосцем
Терминал Starlink
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
iQOO 15 Ultra
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
