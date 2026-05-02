Фото лица предскажет риск смерти при раке

Международная группа исследователей установила связь между темпом старения лица и риском смерти у людей с онкологическими заболеваниями. Результаты изысканий опубликованы Nature Communications.

Оценке проводится алгоритмом FaceAge, который анализирует биологический возраст по фотографиям. В рамках эксперимента ученые использовали данные 2276 пациентов — их фотографировали с разным интервалом.

Оказалось, что чем быстрее менялась внешность, тем хуже прогноз выживаемости. Самую выраженную связь зафиксировали у пациентов, чьи снимки сделали с разницей от двух до четырех лет.

В этой группе у людей с ускоренным старением лица относительный риск смерти оказался выше на 65%. Медианная выживаемость составила 15,2 месяца против 36,6 месяца у пациентов с более медленными изменениями внешности.

Исследователи отмечают, что процессы старения и развития опухоли связаны общими механизмами — клеточным стрессом, воспалением и накоплением повреждений ДНК. Именно поэтому их можно проанализировать по обычной фотографии.