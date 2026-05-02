Городские птицы боятся женщин сильнее мужчин

People and Nature
Голубь
Фото: LittleDrakon / CC BY-SA 4.0

Городские птицы подпускают мужчин ближе, чем женщин, разница в дистанции составляет около метра, выяснил международные коллектив ученых. Результаты исследования опубликованы журналом People and Nature.

Специалисты изучали так называемую дистанцию вспугивания — расстояние, которое птица считает достаточным для отдаления при приближении человека. Эксперимент проводился в пяти европейских странах: Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании.

Участие в нем принимали мужчины и женщины одинакового роста, одетые схожим образом. Им предлагалось медленно двигаться по прямой линии в сторону птиц в городских парках и зеленых зонах.

Выяснился необычный факт — во всех случаях птицы раньше реагировали на приближение женщин. В среднем пернатые позволяли мужчинам подойти примерно на один метр ближе, прежде чем улететь.

Птицы раньше реагировали на женщин даже при одинаковом темпе движения и поведении наблюдателей. Эффект зафиксировали во всех странах, при этом пол самой птицы на результат не влиял.

Данная закономерность оказалась устойчивой и проявлялась у всех 37 изученных видов, которые включали сизых голубей, воробьев, черных дроздов, соек и дятлов. Причины такого поведения пока остаются неясными.

Исследователи предполагают, что роль могут играть различия в запахах, особенностях движений или других поведенческих сигналах, которые птицы могут интерпретировать как повышенную угрозу.

