Curiosity нашел на Марсе «кирпичики жизни»

Ровер NASA Curiosity обнаружил на дне высохшего озера на Марсе молекулы, которые сохранились на поверхности Красной планеты в течение 3,5 миллиарда лет.
Curiosity обнаружил на Марсе органические молекулы, в том числе, химические соединения, которые многие считают «кирпичиками, положившими начало жизни на Земле».
«Мы думаем, что имеем дело с органическим материалом, сохранившимся на Марсе в течение 3,5 миллиарда лет. Жизнь ли это? Пока мы не можем ответить на этот вопрос», — сказала The Guardian астрогеолог, профессор Флоридского университета Эми Уильямс.
Пять из семи обнаруженных молекул никогда ранее не
встречались на Марсе. Анализ, проведенный марсоходом, не дал возможности
установить, связаны ли они с древней жизнью на Марсе, были ли доставлены метеоритами
или сформировались в ходе геологических процессов.
Но эта находка говорит о том, что если когда-то на Марсе процветала микробная жизнь, то сегодня там должны оставаться ее химические следы. «Нет известных нам причин, почему жизнь не могла зародиться и на Марсе», — отметил планетолог, профессор Университетского колледжа Лондона Эндрю Коутс.