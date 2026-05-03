Curiosity нашел на Марсе «кирпичики жизни»

The Guardian
Марсоход Curiosity
Фото: © NASA

Ровер NASA Curiosity обнаружил на дне высохшего озера на Марсе молекулы, которые сохранились на поверхности Красной планеты в течение 3,5 миллиарда лет.

Curiosity обнаружил на Марсе органические молекулы, в том числе, химические соединения, которые многие считают «кирпичиками, положившими начало жизни на Земле».

«Мы думаем, что имеем дело с органическим материалом, сохранившимся на Марсе в течение 3,5 миллиарда лет. Жизнь ли это? Пока мы не можем ответить на этот вопрос», — сказала The Guardian астрогеолог, профессор Флоридского университета Эми Уильямс.

Пять из семи обнаруженных молекул никогда ранее не встречались на Марсе. Анализ, проведенный марсоходом, не дал возможности установить, связаны ли они с древней жизнью на Марсе, были ли доставлены метеоритами или сформировались в ходе геологических процессов.

Но эта находка говорит о том, что если когда-то на Марсе процветала микробная жизнь, то сегодня там должны оставаться ее химические следы. «Нет известных нам причин, почему жизнь не могла зародиться и на Марсе», — отметил планетолог, профессор Университетского колледжа Лондона Эндрю Коутс.

