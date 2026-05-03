Ночное небо на Земле за последние годы стало заметно ярче

Ночное освещение Земли становится ярче, но этот процесс происходит неравномерно, к такому выводу пришли ученые, проанализировавшие спутниковые данные NASA.

С 2014 по 2022 год глобальное ночное освещение увеличивается примерно на 2% в год, а за весь период общий рост составил 16%.

«Несмотря на то, что общий рост составил 16% по всему миру, это не означает, что освещение стало ярче везде. В регионах, где оно стало ярче, мы обнаружили, что глобальные выбросы увеличились на 34%. Это компенсировалось снижением выбросов в других регионах на 18%», — приводит журнал Nature отчет ученых.

В таких быстро развивающихся странах, как Китай и Индия, ночное освещение усиливается за счет урбанизации, строительства инфраструктуры и расширения доступа к электричеству.

В то же время в ряде регионов наблюдается обратная тенденция. В Европе снижение яркости связано с политикой энергосбережения. А в ряде других стран, таких как Венесуэла, причиной стал кризис.

«Войны, стихийные бедствия или локдауны могут буквально за ночь "погасить" целые города. Ежедневные спутниковые снимки фиксируют даже кратковременные колебания», — отметили ученые.