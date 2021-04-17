Наедине со звездами: одна ночь с астрофотографами

Поздним вечером двое преподавателей вузов Михаил Маслов и Роман Белоусов после рабочей недели, забив багажники оборудованием, отправляются в Сузунский район Новосибирской области, до которого больше ста километров, чтобы сделать необычные снимки космоса.

Место выбрано неслучайно. У астрофотографов есть свои карты, которые показывают уровень засветки – по ним можно определить, в каких точках в зависимости от погоды будет максимально темно, чтобы увидеть звезды.

«Нужно, с одной стороны, чтобы было достаточно темно, с другой – чтобы какое-то разумное расстояние было. В условиях Новосибирска это где-то километров 100. Дальше уже в зависимости от погоды, от облачности. Сейчас, например, обширный антициклон, везде ясная погода, очень хорошее небо, это не так часто бывает», – рассказывает Михаил Маслов.

Иногда случается, что на север от Новосибирска ясно, на юг — облака. Также надо учитывать внимание ветер. Сегодня он северо-восточный, поэтому фотографы выбрали подходящее место, которое от ветра загораживает небольшая лесополоса.

У проселочной дороги все еще лежит белый снег, над головой – огромное черное небо с сотнями звезд. Такого не увидишь в городе и невооруженным глазом. Но, чтобы сделать снимки, нужно тщательно подготовиться.

Настройка, выдержка и термос

Комплектация и стоимость оборудования бывают очень разными, в зависимости от поставленных задач. Например, фотоаппарат и большой телескоп Маслова в пересчете на рубли стоят около полумиллиона.

«Меня астрономия интересовала с детства – на звезды посмотреть, на небо. Когда начал работать, появились компьютеры, появилась возможность заработать и купить себе телескоп. Сперва я занимался визуальной астрономией – смотрел в телескоп, потом решил перейти на астрофотографию», – говорит астрофотограф.

Чтобы сделать снимки, нужны как минимум штатив и фотоаппарат – для любительского уровня иметь телескоп необязательно. Сейчас некоторые астрофотографы стали снимать звезды даже на хорошие смартфоны.

«Если усложнять ситуацию, то нужно покупать астрономическую монтировку – это такой специальный штатив, на котором присутствует устройство, обеспечивающее ведение телескопа. Поскольку небо вращается, чтобы объекты не смазывались, нужно обеспечивать такое постепенное ведение», – объясняет собеседник.

На такой специальный механизм уже устанавливается телескоп, но необязательно – это может быть просто фотоаппарат с объективом. По словам Маслова, дальше можно выстраивать какую-то систему в зависимости от того, что именно планируется снимать.

Фотограф устанавливает монтировку, настраивает ось на Полярную звезду, ставит телескоп. Второй участник съемок Роман Белоусов обходится без телескопа, просто качественным фотоаппаратом.

«Телескоп еще надо юстировать – сфокусировать на бесконечность (чтобы звездочки стали точкой). Если у фотоаппарата есть интервальная выдержка, то уже когда пошла съемка, наступает самый приятный процесс после установки – когда можно сесть в машину», – продолжает Михаил Маслов.

На такую настройку оборудования уходит около часа. Потом, какое-то время можно провести в машине с термосом горячего чая – ночью за городом в апреле еще холоднее, чем может показаться. Чтобы менять точки съемки, периодически оборудование нужно настраивать заново.

Один снимок за 40 минут

Фотографы объясняют, что у каждого есть своя специализация. Какие-то инструменты лучше заточены под планеты, какие-то – под кометы, галактики. Например, Белоусов чаще снимает туманности, Маслов специализируется на кометах.

Самым интересным объектом в их практике, вспоминают фотографы, была необычная синяя комета. Ее удалось снять около трех лет назад. Но чаще всего объекты, которые попадают в кадр, оказываются там неслучайно – сейчас большую часть того, что можно увидеть на небе, прогнозируют заранее.

«Быть каким-то светилом в области астрофизики, детально разбираться в устройстве Вселенной не нужно. Нужно, скорее, разбираться в фотографии и немного в оптике, чтобы понимать, как это все должно работать. Какие-то знания в этой сфере нужны, но их достаточно легко приобрести», – считает Михаил Маслов.

Для каждого объекта получается большая серия снимков – 150-200. Информацию, которая в них содержится, нужно объединить в один снимок. Для этого снимки звездного неба сохраняются на компьютер, для дальнейшей обработки специальными программами.

«Многостадийный достаточно процесс. То, что снималось, например, 40 минут, будет эквивалентно примерно одному снимку. Потом дополнительно возможны еще какие-то косметические вещи в графических редакторах. Самое интересное – когда показалось сложенное фото во всей красе», – описывает процесс фотограф.

Необычные снимки астрофотографы делают, в основном, для себя. Делятся ими с другими любителями, выкладывают в соцсети, но монетизировать это редкое хобби нельзя, или не очень пытаются...

Иногда фотографы проводят за городом каждые выходные. Особенно зимой, это время более удачно для съемки из-за короткого светового дня. Поэтому нередко приходится мерзнуть, чтобы сделать красивые звездные кадры.

Мы с Белоусовым отправляемся обратно в город в середине ночи. А Маслову предстоит дождаться рассвета. Астрофотографы удивляются вопросу, не страшно ли им находиться далеко от цивилизации в полном одиночестве: быть наедине с космосом для них – привычное дело.