Форма черепа человека изменилась за 100 лет

Форма черепа человека заметно поменялась за последние 100 лет, выяснили японские ученые. По их мнению, это связано с изменением питания.

Исследователи сравнили 56 черепов японских мужчин и женщин, которые жили между 1900 и 1920 годами, с 56 посмертными КТ японцев, умерших в 2022-2024 годах. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Biological Anthropology (АJВА).

За последние 100 лет черепа стали более округлыми. Раньше череп чаще имел вытянутую форму — был длиннее спереди назад и уже по бокам, то теперь эта особенность выражена слабее.

Скулы современных людей стали уже, верхняя челюсть — шире, а носовая кость более крупной и выступающей. Лоб — более вогнутым, а его граница стала располагаться чуть выше. Костные выступы за ушами — сосцевидные отростки — увеличились и сильнее выдаются наружу.

По мнению авторов, такие изменения произошли слишком быстро, чтобы объяснить их одной эволюцией. Намного вероятнее — влияние среды, изменения образа жизни и в рационе. Речь идет о более качественном детском питании, улучшении здоровья и употреблении мягкой пищи, которая требует меньше жевательных усилий. Рацион стал калорийнее, богаче белком и микроэлементами, что может усиливать общий рост костей, в том числе и челюстных.

Различия между мужскими и женскими черепами сегодня выражены сильнее, чем в начале XX века. У мужчин стали заметнее надбровные дуги, крупнее зоны за ушами и сильнее выступает лицевая часть черепа.

Изменения формы головы зафиксировали только у японцев, но исследователи допустили, что этот процесс не ограничивается одной страной. Руководитель работы Сиори Усуи предположила, что за пределами Японии анатомическая картина может отличаться, однако общая тенденция, вероятно, будет прослеживаться по всему миру.

