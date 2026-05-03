Джонсон назвал снижение рождаемости «лучшей новостью»

Источник: РБК
РБК
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Фото: Governo do Estado de São Paulo / CC BY 2.0

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские правительства отказаться от программ стимулирования рождаемости.

Во многих странах — от Европы до Азии — фиксируется падение рождаемости, Джонсон он считает это частью естественной «саморегулируемости» численности населения. В Великобритании в этом году смертность впервые с середины 1970-х годов превысит рождаемость, приводит РБК заявление Джонсона.

«Это не демографический обвал… Это первый признак того, что длительный и разрушительный для окружающей среды бэби-бум может подходить к концу. Вместо того чтобы тратить время и деньги на борьбу с этой тенденцией, политикам следует увидеть — и объяснить — огромный потенциал для ее развития», — отмечает экс-премьер.

Джонсон также раскритиковал призывы политиков увеличивать рождаемость, назвав их неэффективными. По его словам, «последнее, что нам нужно, — это поток чепухи от политиков о том, что нужно больше детей».

Обсуждение (2)
