Раскрыты планы Роскомнадзора по блокировке VPN

Роскомнадзор должен добиться к концу 2030 года среднего уровня эффективности блокировок VPN на уровне 92%, следует из официального документа ведомства от января 2026 года.

Речь идет о порядке предоставления субсидии «Главному радиочастотному центру» — подведомственной структуре Роскомнадзора, документ описывает цели финансирования, связанного с развитием автоматизированной системы обеспечения безопасности Рунета.

Субсидии сопровождаются конкретными измеримыми показателями, которых должен достичь получатель средств, отметила журналист Мария Коломыченко, опубликовавшая документ в своем телеграм-канале.

Согласно нему, к 2030 году ведомство планирует довести эффективность ограничения доступа к средствам обхода блокировок до 92% «за счет сигнатур», а также существенно нарастить технические мощности инфраструктуры.

В частности, пропускная способность технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) должна вырасти до 831 Тбит/с, а доля трафика Рунета, проходящего через эти системы, составить 98%.

Проект финансируется из федерального бюджета — на развитие системы предусмотрено около 20 миллиардов рублей в 2026 году и сопоставимые суммы на 2027–2028 годы.