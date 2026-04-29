НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

«Яндекс» запустил ИИ-репетитора по математике

Источник:
Sibnet.ru
83 0
Математика, пример, цифры
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс» запустил в чате с ИИ-ассистентом «Алиса AI» режим «Репетитор» на основе искусственного интеллекта для обучения математике для 5–11 классов, сообщила пресс-служба компании.

Он помогает разобраться с математикой в интерактивном формате. В отличие от обычных ответов, режим не просто дает решение, а поэтапно подводит пользователя к нему, формируя понимание темы.

Режим репетитора, разработанный командой «Яндекс Образования» вместе с учителями и методистами, работает на новой модели — LearnLM. Она не дает прямого ответа, а задает наводящие вопросы ученику, пошагово объясняя решение задачи, подчеркнули разработчики.

Модель в режиме репетитора запоминает весь контекст в рамках одного диалога. Если ученик разбирает несколько задач подряд, то «Алиса AI» в этом режиме будет учитывать уровень знаний и пожелания ученика, начиная с самой первой задачи.

Чтобы начать заниматься, нужно открыть чат и выбрать опцию «Репетитор», задавать вопросы можно текстом или голосом. Функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении «Алисы AI».

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Минцифры проработает введение платы за VPN-трафик
Загрузки VPN-приложений на фоне блокировок выросла в 14 раз
ИИ-помощник «Алиса AI» получил новые возможности
Назван самый востребованный сервис на «Госуслугах»
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
991
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
6532
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
6363
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
7762
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
11707
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138788
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172846
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158575
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3934044
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
186333
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Sibnet начинает «Морской бой»
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

DEMON01

Он с зеркалом разговаривал что-ли.

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

Maniac.

О упавших рейтингах забеспокоился. Только зачем? Рейтинги у него ни когда на вердикт Эллы Памфиловой...

Uynachalnica

"Зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна, заявил президент...