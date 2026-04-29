«Яндекс» запустил ИИ-репетитора по математике

«Яндекс» запустил в чате с ИИ-ассистентом «Алиса AI» режим «Репетитор» на основе искусственного интеллекта для обучения математике для 5–11 классов, сообщила пресс-служба компании.

Он помогает разобраться с математикой в интерактивном формате. В отличие от обычных ответов, режим не просто дает решение, а поэтапно подводит пользователя к нему, формируя понимание темы.

Режим репетитора, разработанный командой «Яндекс Образования» вместе с учителями и методистами, работает на новой модели — LearnLM. Она не дает прямого ответа, а задает наводящие вопросы ученику, пошагово объясняя решение задачи, подчеркнули разработчики.

Модель в режиме репетитора запоминает весь контекст в рамках одного диалога. Если ученик разбирает несколько задач подряд, то «Алиса AI» в этом режиме будет учитывать уровень знаний и пожелания ученика, начиная с самой первой задачи.

Чтобы начать заниматься, нужно открыть чат и выбрать опцию «Репетитор», задавать вопросы можно текстом или голосом. Функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении «Алисы AI».

