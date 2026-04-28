НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Минцифры проработает введение платы за VPN-трафик

Источник:
Sibnet.ru
244 0
Впн
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры прорабатывает конкретные параметры «механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей» услугами мобильной связи, следует из ответа министерства на обращение Ассоциации компаний связи.

В письме также отмечается, что в настоящее время министерство и иные «уполномоченные государственные органы» принимают меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства».

Минцифры ранее попросило операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Планировалось, что такая мера будет введена уже с 1 мая.

Эксперты подчеркивают, что с технической точки зрения выделение трафика VPN возможно, однако на практике сделать это будет сложно, будут постоянные ложные срабатывания, в результате пользователи начнут сталкиваться с дополнительными счетами за связь.

Хайтек #Интернет
Как сделать
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ комментариев

DEMON01

Он с зеркалом разговаривал что-ли.

Uynachalnica

Нехорошо это во время СВО! Все вокруг кремля должны сплачиваться! А комары манкируют гражданскими обязанностями!

Удавиков

если ума более не хватает орешкину и его ко на развитие экономики в стране, то может им всем уйти в отставку,...

Uynachalnica

"Зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна, заявил президент...