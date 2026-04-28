НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Загрузки VPN-приложений на фоне блокировок выросла в 14 раз

Источник:
Sibnet.ru
134 0
VPN-приложение
Фото: © Freepik.com

Россияне в марте в Google Play скачали VPN-приложения 9,2 миллиона раз, что в 14 раз превосходит прошлогодний показатель, такие данные приводит компания Digital Budget.

С марта 2025 года по март 2026 года зафиксировано 35,7 миллионов скачиваний VPN-приложений. Пиковым периодом по загрузке стал январь-март 2026 года, за первый квартал скачивания достигли 21,27 миллиона. В марте у трех сервисов из топ-5 рейтинга скачивания достигали 2,5 миллиона и более, приводит «Коммерсантъ» данные Digital Budget.

Несмотря на то что установка VPN стала сложнее, рост скачиваний показывает, что у заблокированных ресурсов нет полноценных российских аналогов и аудитория готова идти на сложности, чтобы сохранить доступ, пояснил партнера практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергея Кудряшова.

Согласно мониторингу Apple Censorship, отслеживающего удаление приложений из App Store, к концу апреля в российском сегменте магазина стали недоступны 116 VPN-сервисов.

При этом полностью запретить VPN как технологию в России невозможно по технологической причине — она остается базой безопасной коммуникации в интернете, отметил Кудряшов.

Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что не планируют ограничивать доступ к корпоративным VPN.


Обсуждение (0)
