Назван самый востребованный сервис на «Госуслугах» в 2005 году

Наиболее востребованным сервисом в формате жизненной ситуации на портале «Госуслуг» по итогам 2025 года стало «Поступление в вуз онлайн», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Самая востребованная "жизненная ситуация на федеральном портале госуслуг — "Поступление в ВУЗ онлайн"», — приводит ТАСС слова Григоренко, сказанные им на всероссийском форуме «Государство для людей».

Согласно презентации вице-премьера, за 2025 год им воспользовались 10 миллионов раз. Вторым сервисом по популярности стало получение налогового вычета, а тройку замыкает сервис «Выход на пенсию».



Четыре миллиона раз были оказаны услуги по защите от мошенников, 2 миллиона раз по сервису «Многодетная семья» и 200 тысяч раз были оказаны услуги по «жизненной ситуации» «Охота и рыбалка».