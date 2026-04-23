Роскомнадзор отказался от ограничения корпоративных VPN

Роскомнадзор не будет вводить ограничений на использование корпоративных VPN для российских компаний, сообщила пресс-служба ведомства.

«Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», — говорится в сообщении.

В случае необходимости использования VPN-сервисов для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности Роскомнадзор дает организациям такую возможность в соответствии с их заявлениями.

Регулятор в настоящий момент предоставил доступ к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности для 57 тысяч адресов и подсетей 1730 компаний в России.

Обсуждение (2)
mosquito__2010

это называется другими словами

Nik3316

Стимул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют...

Captain Nemo

Ждем от наших "чудозаконотворцев"подобного действа ума😂

Uynachalnica

С Боней тут целая Санта-Барбара разыгралась! Кто еще выступит в сериале?