Роскомнадзор отказался от ограничения корпоративных VPN

Роскомнадзор не будет вводить ограничений на использование корпоративных VPN для российских компаний, сообщила пресс-служба ведомства.

«Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», — говорится в сообщении.

В случае необходимости использования VPN-сервисов для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности Роскомнадзор дает организациям такую возможность в соответствии с их заявлениями.

Регулятор в настоящий момент предоставил доступ к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности для 57 тысяч адресов и подсетей 1730 компаний в России.